Sarà ancora Real Madrid-Manchester City: settima volta nelle ultime 7 edizioni della Champions

L’urna di Nyon ha riservato ancora una volta il confronto tra Real Madrid e Manchester City, ormai un classico della Champions League moderna. Negli ultimi sette anni le due squadre si sono affrontate regolarmente nei turni a eliminazione diretta, in ben sei occasioni, regalando sfide intense e risultati altalenanti.

Il Real ha avuto quasi sempre la meglio: dai quarti di finale 2023/24, vinti ai rigori dopo lo scoppiettante 3-3 all’andata, fino all'incredibile doppia semifinale del 2021/22 risolta ai supplementari. Il Manchester City ha invece strappato una vittoria netta nel 2022/23, travolgendo il Real 4-0 nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 all’andata. Più di recente, nella scorsa stagione, il City è stato battuto in entrambi gli incontri degli spareggi a eliminazione diretta (2-3 e 1-3), mentre a dicembre, nella fase campionato, gli uomini di Guardiola avevano espugnato il Bernabeu per 2-1.

Il bilancio totale dei match disputati è equilibrato: cinque vittorie per parte e cinque pareggi, con 26 gol segnati dal City e 25 dal Real. I precedenti mostrano un copione fatto di partite combattute fino all’ultimo minuto, spesso decise da episodi, rigori o gol last minute. L’incontro di quest’anno promette spettacolo, con entrambe le squadre determinate a imporsi in quella che ormai è considerata una delle rivalità più affascinanti della Champions moderna (e non solo).