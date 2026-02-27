Tebas attacca il PSG: "Loro a capo del fair-play finanziario della UEFA? Una barzelletta"

Javier Tebas, presidente della Liga, non le manda certo a dire, soprattutto quando si tratta di club di proprietà statale come il Paris Saint-Germain. Durante un evento organizzato dal Financial Times, il numero uno del calcio spagnolo ha criticato apertamente il PSG e il suo presidente Nasser Al-Khelaïfi per il ruolo che occupano nell’UEFA e, in particolare, nella gestione del fair-play finanziario.

"Per me è una barzelletta che il PSG e Al-Khelaïfi siano a capo del fair-play finanziario", ha dichiarato Tebas. "Non credo sia ideale. È vero che ultimamente il PSG ha speso con più misura, ma negli ultimi dieci anni è stata una festa continua e adesso, che torna a comportarsi normalmente, dovrebbero guidare loro le regole? Non è possibile".

Tebas ha ribadito il suo sostegno a un modello in cui i club vivono esclusivamente dei propri ricavi, senza fare affidamento su investimenti esterni. Secondo lui, squadre come il PSG, con proprietari statali e risorse praticamente illimitate, creano un vantaggio competitivo ingiusto e minano l’equilibrio del calcio europeo.