Incerti i tempi di recupero, Mbappé fa tremare Real e Francia: quando tornerà in campo?

Kylian Mbappé continua a far preoccupare il Real Madrid. Tutto è iniziato a dicembre, al termine della partita contro il Celta Vigo, quando gli esami hanno rivelato una lesione del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro. Sebbene inizialmente fosse previsto uno stop di tre settimane, il francese era rientrato in campo prima del previsto. Tuttavia, più di un mese dopo, la lesione non è ancora completamente guarita, e martedì Mbappé ha dovuto interrompere l’allenamento prima della sfida di ritorno contro il Benfica.

Il club madrileno teme che la ricaduta arrivi nel momento peggiore: tra due settimane iniziano gli ottavi di Champions League contro Manchester City o Sporting, e tra tre giorni c’è il derby contro l’Atlético Madrid. Mbappé è quasi indispensabile per la squadra, ma le tempistiche del suo recupero restano incerte. Come ha spiegato l’allenatore Alvaro Arbeloa in conferenza: "Sappiamo cosa ha, vogliamo che recuperi. Ci vorrà il tempo necessario".

Il problema riguarda anche la Nazionale francese: un’operazione sarebbe indicata per guarire completamente, ma Mbappé rifiuta categoricamente, per non rischiare di perdere la Coppa del Mondo che inizia l’11 giugno negli Stati Uniti. Il Real sta dunque optando per un trattamento conservativo, sotto la supervisione del responsabile medico Nico Mihic e di specialisti esterni, senza poter garantire tempi certi di recupero. Secondo la stampa spagnola, l’assenza potrebbe estendersi fino a metà aprile, con il rischio che il francese torni al massimo livello solo dopo la pausa, mettendo in dubbio il suo apporto nei grandi appuntamenti stagionali e, soprattutto, al Mondiale.