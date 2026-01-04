Coppa d'Africa, torna in campo il Marocco, stasera Sudafrica-Camerun: il programma

Gli ottavi di Coppa d’Africa si sono aperti ieri e ci hanno regalato le prime due squadre che si sfideranno al turno successivo: il Senegal ha eliminato senza troppi problemi il Sudan imponendosi per 3-1 grazie alla doppietta di Gueye e al punto esclamativo di Mbaye.

Vittoria spettacolare, invece, quella ottenuta da Mali, il quale ha eliminato la Tunisia ai calci di rigore nonostante l’inferiorità numerica dal 26’ del primo tempo per il rosso diretto all’indirizzo del terzino del Sassuolo Woyo Coulibaly. Al gol tunisino di Chaouat a risposto all’ultimo minuti dei temi regolamentari il rigore siglato da Sinayoko. Ai rigori è decisivo il quinto rigore trasformato dall’ex atalantino, oggi al Besiktas, El Bilal Touré.

Quest’oggi invece sarà il turno dei padroni di casa. Alle 17:00 il Marocco affronterà la Tanzania e chi tra le due selezioni riuscirà a vincere approderà ai quarti dove affronterà la vincente tra Sudafrica e Camerun, in programma questa sera alle 20:00.

Questo il tabellone degli Ottavi di finale di Coppa d’Africa

Sabato 3 gennaio

Senegal - Sudan 3-1

Mali - Tunisia 4-3 d.c.r.

Domenica 4 gennaio

Marocco - Tanzania ore 17:00

Sudafrica - Camerun ore 20:00

Lunedì 5 gennaio

Egitto - Benin ore 17:00

Nigeria - Mozambico ore 20:00