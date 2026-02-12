Coppa del Re, Lookman e Julian show: l'Atletico schianta il Barcellona, 4-0 al 1° round

È finita ancora peggio del primo tempo per il Barcellona al Metropolitano, surclassato 4-0 dall'Atletico Madrid dopo 45 minuti superbi. Un gol e un assist per Ademola Lookman, uscito tra gli applausi dei tifosi colchoneros al cambio di Simeone al 73', con la papera di Joan Garcia ad aver spianato la strada dopo appena 6 minuti dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Coppa del Re.

L'azione strepitosa chiusa da Griezmann, poi la parabola di destro di Julian Alvarez a infliggere il 4-0 contro i blaugrana. Nullo Lamine Yamal, inutili i cambi di Flick nella ripresa e come se non fosse sufficiente all'85' Eric Garcia è stato espulso con rosso diretto per fallo da ultimo uomo rivisto al monitor dall'arbitro su richiamo del VAR.

Una serata da incorniciare per l'Atletico Madrid, notte da incubo vero per il Barcellona irriconoscibile. Adesso servirà un miracolo ai catalani nella gara di ritorno di Coppa del Re al Camp Nou, nella speranza di riaprire i discorsi della finalissima del torneo (in programma il 3 marzo alle ore 21).