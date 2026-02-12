Ancelotti e il Brasile, accordo totale per il prolungamento: da sistemare solo i documenti

Carlo Ancelotti è pronto a firmare un nuovo contratto di quattro anni con il Brasile, che lo confermerà come commissario tecnico della nazionale verdeoro fino al 2030. Lo rivela The Athletic: già dal mese di dicembre l'allenatore italiano era in trattativa con la Federcalcio brasiliana per estendere il suo contratto oltre i Mondiali in programma quest'estate.

L'accordo è ormai cosa fatta, sarà a lungo termine e ormai una formalità, tuttavia i documenti ufficiali vanno ancora ultimati. Carletto, che è il primo tecnico straniero a capo del Brasile, ha guidato la squadra nelle ultime quattro partite della fase di qualificazione ai Mondiali della CONMEBOL. Ha ottenuto successi contro Cile e Paraguay, un pareggio con l'Ecuador e una sconfitta contro la Bolivia, intanto però la Seleçao si è assicurata la qualificazione diretta al torneo iridato per la 23ª volta nella storia.

Ancelotti ha sostituito Dorival Junior come CT del Brasile a maggio, lasciando il Real Madrid dopo un secondo mandato di quattro anni nel club in cui ha vinto 2 La Liga e 3 Champions League. L'incarico con il Brasile è il primo ruolo di commissario tecnico internazionale per Ancelotti in una carriera lunga 31 anni, cominciata in Serie B con la Reggiana nel 1995, circolando poi per le panchine di Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton.