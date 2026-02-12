Barcellona, serve un'impresa al ritorno con l'Atletico. Gol tolto a Cubarsi, Flick esplode

Il Barcellona ha deluso tutti quelli che davano già per vinto l'Atletico Madrid in partenza nella semifinale d'andata di Coppa del Re questa sera al Metropolitano. Una bella scottatura per Lamine Yamal e il resto della truppa blaugrana, con Hansi Flick seccato e atterrito nel finale di gara per commentare il pesante 4-0 incassato: "Non abbiamo giocato bene. Dobbiamo pensare alla seconda partita. Sarà molto difficile, ma lotteremo", ha confidato l'allenatore dei catalani, finiti anche in 10 contro 11 per l'espulsione di Eric Garcia che salterà dunque il match di ritorno.

Nel corso delle dichiarazioni post-gara Flick ha poi spiegato cosa sia successo al termine del primo tempo, quando il Barcellona è rientrato negli spogliatoi dopo aver preso 4 gol: "Durante l'intervallo abbiamo parlato delle diverse situazioni e del fatto che avremmo dovuto fare meglio. Nel primo tempo non abbiamo visto la squadra che voglio vedere", le parole riprese da MARCA.

Infine, il momento che tutti aspettavano in riferimento al gol tolto a Cubarsi perché ritenuto in offside: "Io chiedo perché sia fuorigioco. Non so cosa abbiano deciso. Dobbiamo accettarlo, ma non sono d'accordo", ha concluso Flick riguardo la rete siglata al 52' e dunque annullata dall'arbitro in seguito al silent check.