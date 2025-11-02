Hoffenheim, Colonia e Wolfsburg per archiviare le delusioni in coppa: il programma di Bundesliga

Soltanto due gare in programma in questa domenica due novembre per quanto riguarda la Bundesliga. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Colonia ed Amburgo, in programma alle ore 15:30. I padroni di casa non vincono da un mese e cercano riscatto dopo l’eliminazione in DFB Pokal, contro una formazione, quella degli ospiti, che in Coppa è riuscita ad eliminare l’Heidenheim e ad accedere al turno successivo. A chiudere la nona giornata saranno Wolfsburg e Hoffenheim, le due squadre maggiormente deluse dal turno infrasettimanale di DFB Pokal, eliminate rispettivamente da Holstein Kiel e St Pauli ai calci di rigore dopo aver subito gol in pieno recupero di secondo tempo supplementare.

Il programma della nona giornata di Bundesliga

Venerdì 31 ottobre

Augsburg - Borussia Dortmund 0-1

Sabato 1 novembre

Mainz - Werder Brema 1-1

Lipsia - Stoccarda 3-1

Union Berlino - Friburgo 0-0

St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4

Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0

Domenica 2 novembre

Colonia - Amburgo ore 15:30

Wolfsburg - Hoffenheim ore 17:30

La classifica di Bundesliga

Bayern Monaco – 27

RB Lipsia – 22

Borussia Dortmund – 20

Stoccarda – 18

Leverkusen – 17

Eintracht Francoforte – 14

Hoffenheim – 13*

Werder Brema – 12

Colonia – 11*

Union Berlino – 11

Friburgo – 10

Wolfsburg – 8*

Amburgo – 8*

Augsburg – 7

FC St. Pauli – 7

Borussia Mönchengladbach – 6

Mainz – 5

Heidenheim – 5

*una partita in meno

Classifica marcatori aggiornata in Bundesliga:

12 gol: Kane (Bayern Monaco)

6 gol: Burkardt (Eintracht Francoforte)

5 gol: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Guirassy (Borussia Dortmund), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Tabakovic (Borussia Monchengladbach).