Cori razzisti nei confronti di Vinicius ad Albacete. Courtois: "Basta, è imbarazzante"

Vinicius Jr. si trova ancora una volta - suo malgrado - al centro di un episodio di razzismo in Spagna. Durante la partita di ieri tra Albacete e Real Madrid, valida per la Coppa del Re, alcuni tifosi locali hanno preso di mira l’attaccante brasiliano con insulti razzisti, come riportato da una clip diffusa dal quotidiano AS.

L’incontro segnava l’esordio di Alvaro Arbeloa sulla panchina dei Blancos. Come spesso accade nelle tribune spagnole, non tutto è andato come previsto: Vinicius, schierato in attacco e leader della squadra, è stato oggetto di canti offensivi e razzisti da parte di un gruppo di supporter dell’Albacete. Rubén Martín di AS ha definito la situazione "vergognosa" e ha sottolineato che "il peggio è che non si sono fermati". L’episodio richiama purtroppo altri casi simili subiti dal giocatore durante la scorsa stagione, confermando un problema persistente.

Non sono mancate le reazioni: Thibaut Courtois, non convocato per la partita, ha pubblicamente condannato i cori sui propri social, condividendo il video con la didascalia: "Basta razzismo. È imbarazzante". Il portiere belga ha lanciato un messaggio chiaro, sottolineando l’inaccettabilità di tali comportamenti e aprendo la possibilità di interventi anche a livello giudiziario.