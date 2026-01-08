CR7 segna ma l'Al-Nassr non vince: il portoghese a segno da 25 anni di fila ma Inzaghi vola
Brusca frenata dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La formazione gialloblù è stata sconfitta 2-1 in casa dall’Al-Qadsiah e perde contatto con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che, vittorioso 3-0 sull’Al-Hazem, sale a +4 in classifica. Di Quinones e Nandez le reti per gli ospiti mentre il portoghese dal dischetto ha accorciato le distanze.
C’è una statistica però relativa all’ex Juventus molto importante. Con la rete di oggi, la 958a in carriera, Ronaldo va a segno da 25 anni consecutivi.
Questi i gol firmati dall’attaccante
2002: 5
2003: 1
2004: 13
2005: 15
2006: 24
2007: 34
2008: 35
2009: 30
2010: 48
2011: 60
2012: 63
2013: 69
2014: 61
2015: 57
2016: 55
2017: 53
2018: 49
2019: 39
2020: 44
2021: 47
2022: 16
2023: 54
2024: 43
2025: 41
2026: 1
CLASSIFICA
Al-Hilal 35
Al-Nassr 31
Al-Taawon 28*
Al-Qadsiah 27
Al-Ahli 25*
Al-Ittihad 23*
El-Ettifaq 22
Neom SC 20*
Al-Khaleej 15*
Al-Fateh 14*
Al-Hazem 13
Al-Kholood 12*
Al-Fayha 12*
Damac 9*
Al-Shabab 8*
Al-Riyadh 8*
Al-Okhdood 5*
Al-Najma 2
*una partita in meno