Cristiano Ronaldo Jr. convocato dal Portogallo U17: prosegue la scalata del figlio d'arte

Cristiano Ronaldo Jr. segue le orme del padre e riceve la prima convocazione con la nazionale Under 17 del Portogallo. La Federazione portoghese ha inserito il figlio maggiore del calciatore dell'Al Nassr nella lista dei 23 giocatori chiamati per le prossime gare di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.

Il classe 2010, conosciuto come "Cristianinho", sarà a disposizione del commissario tecnico per le sfide contro Andorra, Bulgaria e Serbia, in programma rispettivamente l'11, il 14 e il 17 novembre. Per il giovane attaccante si tratta del primo ingresso nella selezione U17 dopo le esperienze già maturate con le rappresentative inferiori. Ronaldo Jr. è un esterno offensivo e attualmente milita nelle giovanili dell'Al Nassr, il club saudita in cui gioca anche il padre. Il percorso con le nazionali giovanili portoghesi è iniziato dall'Under 15, con cui aveva segnato una doppietta nella finale di un torneo vinto dalla squadra, per poi proseguire con l'Under 16, conquistando altri due trofei e realizzando tre gol in nove presenze.

La convocazione arriva in un momento particolare, visto che CR7 attende le prossime scelte di Jorge Jesus per capire se sarà reintegrato in squadra dopo il trambusto generato nell'ultima finestra internazionale. Il capitano ha già scontato la squalifica di 30 giorni e pagato la multa prevista dalla Federazione.