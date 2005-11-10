Everton, caso Grealish: Moyes apre al ritorno ma resta il mistero sul rientro. Club furioso

Il futuro di Jack Grealish all'Everton resta avvolto dall'incertezza. Dopo essere stato escluso per motivi disciplinari dalla sfida di Coppa di Lega contro il Newcastle e poi nuovamente lasciato fuori nella vittoria di Premier League al St James' Park di ieri, non è chiaro quando il centrocampista inglese tornerà in campo.

A fare il punto sulla situazione è stato David Moyes, che non ha chiuso la porta al classe 1995, ma ha evitato di fornire dettagli sul caso: "È indisponibile in questo momento e prenderemo una decisione con il club quando riteniamo che tornerà disponibile", ha spiegato l'allenatore a BBC Sport. Alla domanda se l'assenza fosse legata a problemi di condizione fisica o ad altro, Moyes ha risposto: "Tutto quello che posso dire è che al momento non è disponibile".

Il tecnico scozzese non ha voluto nemmeno chiarire se la questione disciplinare sia ormai risolta: No, non posso commentare". Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, Grealish sarebbe stato escluso dopo una violazione delle regole interne del club, legata a un'assenza non autorizzata dall'allenamento. L'Everton aveva motivato la seconda esclusione consecutiva parlando semplicemente di "mancanza di condizione". Nonostante il momento delicato, Moyes ha ribadito che l'ex Manchester City non è fuori dai piani: "Certo che c'è una strada per tornare".

Grealish, arrivato in prestito per rilanciare la propria carriera dopo essere finito ai margini al City, ha finora collezionato sei presenze senza gol né assist. Lunedì 19 ottobre era stato pizzicato in un locale londinese fino alle prime ore del mattino. Il giorno seguente, dopo essersi regolarmente allenato, sarebbe uscito nuovamente, questa volta in un pub irlandese di Wilmslow insieme a Jordan Pickford, Tyler Dibling e a Kyle Walker, assistendo in una sala privata alla sfida di Champions League tra PSG e Barcellona.