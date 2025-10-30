Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cristiano Ronaldo Jr. pronto a debuttare con il Portogallo U16: inizia il sogno di famiglia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42
Michele Pavese

La giornata di oggi potrebbe segnare un momento storico per la dinastia Ronaldo: Cristiano Ronaldo Júnior debutterà ufficialmente con la nazionale Under-16 del Portogallo nella Copa das Federações, in programma dal 30 ottobre al 4 novembre.

Il primogenito del cinque volte Pallone d’Oro, oggi tesserato per le giovanili dell’Al Nassr, segue con determinazione le orme del padre. Attaccante potente e tecnico, ama partire dalla fascia sinistra per convergere verso la porta, proprio come faceva Cristiano nei suoi primi anni allo Sporting e a Manchester.
A soli 14 anni, Cristianinho sogna già in grande: arrivare un giorno a vestire la maglia della prima squadra dell’Al Nassr e, perché no, condividere il campo con suo padre. Un’ipotesi romantica ma non del tutto impossibile: Cristiano Ronaldo, che compirà 41 anni nel 2026 e ha contratto fino al 2027 con il club saudita, non ha mai nascosto quel sogno "Mi piacerebbe giocare con lui, ma non è qualcosa che mi toglie il sonno. Dipende più da lui che da me. Gli anni passano, e prima o poi dovrò smettere", ha dichiarato CR7 in più occasioni.

Il giovane Ronaldo sta crescendo sotto lo sguardo attento di suo padre, che vede in lui molte somiglianze: "È molto competitivo, non gli piace perdere. È come me da bambino. Ha talento, forza, tecnica e un gran tiro. Ma non gli metterò pressione: sarà quello che vorrà essere". Con il debutto in maglia portoghese, Cristiano Ronaldo Jr. compie il primo passo concreto verso il professionismo, alimentando la suggestione di una delle storie più emozionanti che il calcio moderno potrebbe regalare: padre e figlio uniti sullo stesso terreno di gioco.

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
