PSV, niente... +20 in vetta: Dennis Man non basta, il Volendam vince 2-1. La classifica in Eredivisie
Arriva la seconda sconfitta stagionale per il PSV Eindhoven in Eredivisie: il Volendam passa 2-1, nonostante il momentaneo pareggio dell'ex Parma Dennis Man arrivato all'84'. Sconfitta decisamente indolore per la squadra di Peter Bosz, che in attesa dei risultati delle rivali rimane comunque con un enorme vantaggio di 17 punti dal secondo posto.
Il risultato
Volendam-PSV Eindhoven 2-1
67' Van Cruijsen (V), 82' Man (PSV), 87' Oehlers (V)
Il programma completo della 23^ giornata in Eredivisie
Venerdì 13 febbraio:
Volendam-PSV Eindhoven 2-1
Sabato 14 febbraio:
Heracles-NAC
Excelsior-AZ Alkmaar
Ajax-Fortuna Sittard
Groningen-Utrecht
Domenica 15 febbraio:
Feyenoord-Go Ahead Eagles
Heerenveen-Zwolle
Telstar-Twente
Sparta Rotterdam-NEC
La classifica aggiornata in Eredivisie:
1. PSV Eindhoven 59 punti (23 gare giocate)
2. Feyenoord 42 (22)
3. NEC 41 (22)
4. Ajax 39 (22)
5. Sparta Rotterdam 36 (22)
6. Twente 34 (22)
7. AZ Alkmaar 33 (22)
8. Groningen 31 (22)
9. Heerenveen 28 (22)
10. Utrecht 27 (22)
11. Fortuna Sittard 26 (22)
12. Excelsior 26 (22)
13. Zwolle 26 (22)
14. Volendam 24 (23)
15. Go Ahead Eagles 23 (22)
16. Telstar 17 (22)
17. Heracles 17 (22)
18. NAC 16 (22).