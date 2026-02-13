Borussia Dortmund, quattro squilli all'Atalanta con doppio Guirassy: 4-0 al Mainz
Il Borussia Dortmund, pur dovendo far fronte a diverse assenze pesanti nel reparto difensivo, regola con un secco 4-0 il Mainz e si proietta nel migliore dei modi al playoff di Champions League (che vale l'accesso agli ottavi di finale) contro l'Atalanta. Doppietta di Guirassy e rete di Beier: già nel primo tempo la sfida è stata aperta e messa in ghiaccio da parte degli uomini di Niko Kovac. Nel finale ecco il poker grazie all'autogol di Kohr. Martedì la gara d'andata contro l'Atalanta, in Germania. Intanto il Dortmund si porta a -3 dal Bayern Monaco.
Il risultato
Borussia Dortmund-Mainz 4-0
10' e 43' Guirassy (B), 15' Beier, 84' Kohr aut. (B)
Il programma completo della 22^ giornata in Bundesliga.
Venerdì 13 febbraio:
Sabato 14 febbraio:
Amburgo-Union Berlino
Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach
Werder Brema-Bayern Monaco
Hoffenheim-Friburgo
Bayer Leverkusen-St. Pauli
Stoccarda-Colonia
Domenica 15 febbraio:
Augusta-Heidenheim
Lipsia-Wolfsburg
La classifica
1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 51 (22)
3. Hoffenheim – 42 (21)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 36 (20)
7. Friburgo – 30 (21)
8. Eintracht Francoforte – 28 (21)
9. Union Berlino – 25 (21)
10. Colonia – 23 (21)
11. Amburgo – 22 (20)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)
13. Augusta – 22 (21)
14. Mainz – 21 (22)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (21)
17. FC St. Pauli – 17 (21)
18. Heidenheim – 13 (21)