L'Al Nassr vince anche senza Cristiano Ronaldo. Successo in Turkmenistan
Senza Cristiano Ronaldo, l'Al Nassr vince in Turkmenistan in una partita valida per l'andata degli ottavi di finale di AFC Champions League 2, l'equivalente della nostra Europa League. 0-1 per la squadra di Jorge Jesus contro l'Arkadag grazie alla rete segnata da Al Hamdan su rigore al 19'. La partita di ritorno si giocherà giovedì 18 alle 19.15 italiane.
