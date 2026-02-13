Tracollo PSG: il Rennes passa 3-1. E il Lens può tornare in testa in Ligue 1
Tracollo del Paris Saint-Germain nell'anticipo della 22esima giornata della Ligue 1. La squadra di Luis Enrique perde 3-1 in trasferta contro il Rennes e presta così i fianco a un nuovo sorpasso in vetta da parte del Lens, che domani se la vedrà contro il Paris FC, nella Capitale.
Il risultato
Rennes-Paris Saint-Germain 3-1
34' Tamari (R), 69' Lepaul (R), 71' Dembele (P), 81' Embolo (R)
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese.
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo
Lille-Brest
Paris FC-Lens
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (21)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 33 (21)
7. Racing Strasburgo – 30 (21)
8. Tolosa – 30 (21)
9. Angers – 29 (21)
10. Monaco – 28 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (21)
18. Metz – 13 (21)