FA Cup, avanti il Chelsea con tripletta di Neto: 4-0 all'Hull City. Il programma completo
Tutto facile per il Chelsea, che ha aperto le danze per il quarto turno di FA Cup inglese superando 4-0 l'Hull City, con tripletta di Pedro Neto. Passa al turno successivo anche il Wrexham, che si impone di misura sull'Ipswich Town grazie alla rete di Windass nel corso del primo tempo. Fra domani e domenica sono previste le restanti gare per definire il quadro completo del quarto turno.
Fra le altre gare spiccano Manchester City-Salford City, Liverpool-Brighton e Aston Villa-Newcastle per quanto riguarda domani, sabato 14 febbraio. Domenica 15 febbraio invece l'Arsenal se la vedrà con il Wigan. Ricordiamo che sono gare in partita unica: chi vince, passa.
I risultati di stasera:
Hull City-Chelsea 0-4
40', 51' e 71' Pedro Neto (C), 59' Estevao (C)
Wrexham-Ipswich Town 1-0
34' Windass (W)
Il programma della FA Cup per il quarto turno:
Venerdì 13 febbraio:
Sabato 14 febbraio:
Burton Albion-West Ham
Norwich City-West Brom
Southampton-Leicester City
Burnley-Mansfield Town
Manchester City-Salford City
Aston Villa-Newcastle
Liverpool-Brighton
Domenica 15 febbraio:
Birmingham-Leeds
Grimsby Town-Wolverhampton
Stoke City-Fulham
Oxford United-Sunderland
Arsenal-Wigan
Macclesfield-Brentford
Port Vale-Bristol City