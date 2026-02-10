Ronaldo pronto a tornare e restituisce ruoli chiave a due connazionali in dirigenza

La protesta è finita: Cristiano Ronaldo ha vinto la sua partita fuori dal campo ed è pronto a riprendersi la scena anche sul terreno di gioco. Con un post enigmatico sui social - una semplice foto accompagnata dall’emoji della vittoria - il fuoriclasse portoghese ha di fatto messo fine allo sciopero che lo aveva tenuto lontano dall’Al Nassr per due partite di Saudi Pro League. CR7 tornerà a disposizione per la sfida di sabato contro l’Al Fateh, mentre resta in dubbio la sua presenza nella trasferta di mercoledì in Turkmenistan per la Champions asiatica 2.

Il rientro di Ronaldo nelle strutture del club segna la conclusione di una vicenda che aveva fatto molto rumore nel calcio saudita. Il portoghese rischiava infatti una sanzione disciplinare nel caso avesse saltato un terzo incontro consecutivo. Alla base della protesta c’erano forti divergenze con il PIF, il fondo sovrano saudita, e con la gestione sportiva del club, accusata di essere meno ambiziosa rispetto ai principali rivali, in particolare dopo il trasferimento di Karim Benzema all’Al Hilal.

La Saudi Pro League aveva espresso pubblicamente il proprio fastidio per l’atteggiamento della stella, ricordando come nessun giocatore, per quanto centrale, possa influenzare decisioni che vanno oltre il proprio club. Nonostante ciò, Ronaldo ha ottenuto rassicurazioni concrete. Secondo Al-Riyadiyah, la dirigenza avrebbe garantito la correzione degli errori recenti per ristabilire stabilità e competitività. In particolare, CR7 avrebbe spinto per il ritorno a ruoli chiave di due connazionali, José Semedo (CEO) e Simão Coutinho (direttore sportivo), finiti ai margini negli ultimi mesi. Una scelta che potrebbe costare il posto all’attuale presidente Abdullah Al-Majed. Ronaldo avrebbe inoltre ottenuto la regolarizzazione imminente di stipendi arretrati per alcuni dipendenti del club.