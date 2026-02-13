Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dembele duro con il PSG, Luis Enrique: "A fine partita i giocatori sono pieni di emozioni"

Dembele duro con il PSG, Luis Enrique: "A fine partita i giocatori sono pieni di emozioni"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:11Calcio estero
Daniele Najjar

Il Paris Saint-Germain è caduto per la terza volta in Ligue 1 in stagione: il Rennes ha avuto la meglio imponendosi per 3-1. al termine della sfida l'attaccante Ousmane Dembele ha espresso parole molto dure nei confronti della propria squadra. Il concetto espresso è stato più o meno questo: se a differenza dell'anno scorso i giocatori del PSG anteporranno gli interessi personali a quelli della squadra, non arriveranno titoli in questa stagione (leggi qui le sue parole).

Riguardo ai commenti di Dembélé, ha parlato il tecnico Luis Enrique, ai microfoni di Ligue 1+: "Non gioco a quel gioco (risponde in spagnolo). Quando finisce una partita, i giocatori parlano del risultato mentre sono ancora pieni di emozioni. Non permetto a nessun giocatore di anteporre la propria situazione personale a quella del club. E posso garantirlo. Siamo sulla buona strada. È normale essere arrabbiati dopo la partita. Mi impegno affinché la squadra venga sempre prima dei singoli, e su questo non c'è dubbio".

Intervenendo in conferenza stampa è tornato ancora sul tema: "Risponderò in spagnolo. Non do valore ai commenti dei giocatori al termine di una partita. Non risponderò ai commenti di un giocatore. Non permetterò mai a un giocatore di essere al di sopra della società. Questo è chiaro. Sono io a guidare la squadra. E non permetterò mai a un giocatore di pensare di essere più importante della società. Né io, né il direttore sportivo, né il presidente. Queste dichiarazioni sono inutili. Nascono dalla frustrazione per la partita appena conclusa".

Articoli correlati
Luis Enrique, messaggio al PSG: "È ora che si vincono i trofei". E risponde su Dembelé... Luis Enrique, messaggio al PSG: "È ora che si vincono i trofei". E risponde su Dembelé
Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: "È un grande allenatore, mi piace la sua... Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: "È un grande allenatore, mi piace la sua filosofia"
5-0 del PSG al Marsiglia, Luis Enrique: "È un vero piacere giocare questo tipo di... 5-0 del PSG al Marsiglia, Luis Enrique: "È un vero piacere giocare questo tipo di partite"
Altre notizie Calcio estero
Borussia Dortmund, quattro squilli all'Atalanta con doppio Guirassy: 4-0 al Mainz... Borussia Dortmund, quattro squilli all'Atalanta con doppio Guirassy: 4-0 al Mainz
Dembele duro con il PSG, Luis Enrique: "A fine partita i giocatori sono pieni di... Dembele duro con il PSG, Luis Enrique: "A fine partita i giocatori sono pieni di emozioni"
Cristiano Ronaldo, 'sciopero' finito. E intanto Simone Inzaghi allunga in vetta Cristiano Ronaldo, 'sciopero' finito. E intanto Simone Inzaghi allunga in vetta
Tracollo PSG, Dembele duro: "Se giochiamo per noi stessi quest'anno non vinceremo"... Tracollo PSG, Dembele duro: "Se giochiamo per noi stessi quest'anno non vinceremo"
Tracollo PSG: il Rennes passa 3-1. E il Lens può tornare in testa in Ligue 1 Tracollo PSG: il Rennes passa 3-1. E il Lens può tornare in testa in Ligue 1
Icardi da record, stacca Yilmaz e punta la Juventus: "Pronti ad affrontarli" Icardi da record, stacca Yilmaz e punta la Juventus: "Pronti ad affrontarli"
Borussia Dortmund in emergenza prima dell'Atalanta. E c'è un altro italiano in rampa... Borussia Dortmund in emergenza prima dell'Atalanta. E c'è un altro italiano in rampa di lancio
City, Guardiola rassicura sullo stop di Haaland: "Non penso sia un grosso problema"... City, Guardiola rassicura sullo stop di Haaland: "Non penso sia un grosso problema"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Lookman 'rischia' di diventare l'acquisto più importante dell'Atletico degli ultimi anni
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.3 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.4 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Immagine top news n.5 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.6 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.7 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bremer scrive alla Brignone: "Sei stata un'ispirazione dopo questi mesi di recupero insieme"
Immagine news Serie A n.2 Pisolino della difesa del Milan e Loyola fa il primo gol in Serie A: pareggia 1-1 il Pisa
Immagine news Serie A n.3 Del Piero: "Non ho consigli da dare a Yildiz. È un ragazzo maturo che vuole migliorare"
Immagine news Serie A n.4 Fullkrug calcia malissimo il rigore e spreca il raddoppio: si resta 0-1 tra Pisa e Milan
Immagine news Serie A n.5 La Lazio perde Pedro per un mese. Icardi tripletta con vista Juventus: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Galatasaray, Okan pensa alla Juventus: "Possiamo eliminarla, Yildiz è forte"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Cutolo su Bucchi: "Allenatore straordinario, ci ha dato mentalità e identità precise"
Immagine news Serie C n.2 Il Pontedera riparte da Braglia: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout"
Immagine news Serie C n.3 Dopo 3 anni, Mandorlini torna su una panchina italiana. Al Ravenna per riscattare l'anno a Mantova
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Ravenna inizia l'era Mandorlini
Immagine news Serie C n.5 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, Cutolo: "La vittoria di ieri, un passo in avanti. Ora tutto dipende solo da noi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.2 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…