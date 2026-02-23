Ufficiale Curaçao perde la sua guida a tre mesi dai Mondiali: Advocaat si dimette, squadra a Rutten

Dick Advocaat si è dimesso con effetto immediato dall'incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio di Curaçao. "L'allenatore olandese ha recentemente guidato la squadra alla qualificazione per i prossimi Mondiali FIFA. Fred Rutten è stato nominato suo successore", si legge sul comunicato ufficiale della federazione calcistica di Curacao.

L'allenatore, 78 anni, ha deciso di dedicare tutta la sua attenzione alla figlia, che sta affrontando problemi di salute. "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio", ha dichiarato Advocaat. "Questa è quindi una decisione naturale. Detto ciò, mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi. Considero la qualificazione della nazione più piccola al mondo per la Coppa del Mondo uno dei momenti più significativi della mia carriera. Sono orgoglioso dei miei giocatori, dello staff e dei membri del consiglio che hanno creduto in noi".

Gilbert Martina, presidente della Federazione Calcistica di Curaçao (FFK), ha reagito con commozione all'annuncio. "La sua decisione merita nient'altro che rispetto. Dick ha fatto la storia della nostra nazionale. Curaçao gli rimarrà sempre grata". Fred Rutten (63 anni) è stato nominato dalla FFK come successore di Advocaat. Rutten, che in passato ha guidato FC Twente, PSV, Feyenoord e Schalke 04, ha espresso immediatamente la sua disponibilità a subentrare. "È un momento difficile per Dick e auguro forza a lui e alla sua famiglia. Dick è un'icona del calcio mondiale. È davvero un onore continuare il suo lavoro. Ho parlato a lungo con lui e con il suo staff e proseguirò lungo lo stesso percorso. Curaçao può aspettarsi da me la stessa dedizione e lo stesso impegno".