Bouna Sarr torna in campo dopo oltre 800 giorni: non giocava dal novembre 2023

Col il rientro in campo nella sfida persa dal suo Metz contro il PSG, Bouna Sarr ha posto fine ad un periodo davvero terribile a livello personale. E tornando indietro, di certo il francese naturalizzato senegalese non firmerebbe mai col Bayern Moanco: il difensore ha vissuto infatti un periodo molto difficile in Baviera, sin dal suo arrivo nell'ottobre 2020 fino alla scadenza del contratto nel giugno 2024.

Il terzino destro ha collezionato solo 16 presenze in Bundesliga in quattro stagioni, con pochissimi minuti giocati a causa di infortuni ricorrenti e scarsa considerazione tecnica. Ma la vera 'mazzata' per la sua carriera è arrivata il 1° dicembre 2023, quando ha subito una rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro durante un allenamento, un infortunio grave che lo ha tenuto fuori per oltre un anno e mezzo, con ulteriori complicazioni e ritardi nella riabilitazione. Dopo essere rimasto svincolato dal Bayern nell'estate 2024, Sarr è poi rimasto fermo senza giocare fino al febbraio 2026, quando ha firmato un contratto fino a fine stagione con il Metz in Ligue 1

Come detto, sabato è tornato in campo dopo quasi tre anni di assenza, esattamente 833 giorni: Sarr aveva iniziato ad allenarsi con i francesi da novembre 2025 e ha fatto il suo rientro ufficiale contro il PSG, segnando la fine di un lungo calvario fisico e professionale.