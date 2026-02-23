Polemiche sul VAR anche in Bundesliga. Lo Stoccarda si lamenta e la DFB chiarisce

Anche in Germania le polemiche arbitrali relative all’utilizzo del VAR hanno acceso la discussione dell’ultima giornata di Bundesliga con l’attaccante dello Stoccarda Ermedin Demirovic che ha attaccato la direzione arbitrale e il VAR per l’annullamento di una sua rete al 83° che sarebbe valsa il 4-2 per la sua squadra nella sfida contro l’Heidenhem finita poi per 3-3. Ad accendere la polemica è stata la linea del fuorigioco (nella foto) che secondo lo Stoccarda sarebbe stata posizionata in modo errato dando la sensazione che il bosniaco fosse più avanzato rispetto a Sirlord Conteh (che poi ha segnato il gol del pari finale).

“Ho ricevuto solo delle informazioni secondo le quali il tallone di Conteh teneva in gioco il nostro calciatore, ho visto anche il grafico e non posso giudicare come si sono svolte le cose, ma è piuttosto duro quando vedi le immagini”. Ha spiegato il tecnico Sebastian Hoeness nel post gara cercando di non farsi travolgere dalle polemiche. Sono però stati il suo vice David Krecidlo e lo stesso attaccante Demirovic che invece hanno attaccato duramente il VAR. “Se è proprio vero, è scandaloso e folle. - sono state le parole di Krecidlo alla Bild - L’arbitro non può più decidere nulla, sono concentrati solo su qualcuno che li chiama dalla sala VAR”; “Lasciano tutto in mano al computer, non dovrebbero neanche inventarsi qualcosa per una cosa del genere”, sono state invece le parole dell’attaccante.

Una polemica accesa che ha portato anche la DFB a prendere posizione: “La SAOT (il fuorigioco semi automatico) ha segnalato correttamente la posizione di fuorigioco e il VAR (come sempre in questi casi) ha quindi esaminato il risultato per verificarne la plausibilità. - si legge in una nota riportata da Kicker.de - Ciò ha incluso la verifica della prospettiva della telecamera posteriore e dimostra chiaramente che Traoré non è stato 'sorvolato'. L'immagine mostra che non era più vicino alla linea di porta del penultimo difensore dell'Heidenheim”.