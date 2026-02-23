Marco Silva e il Fulham ancora insieme? Il tecnico sibillino: "Vediamo che succederà"

Il futuro di Marco Silva, in passato accostato anche alla panchina della Juventus in Italia, potrebbe essere ancora al Fulham. Il tecnico infatti ha il contratto in scadenza al termine della stagione e ha dichiarato di aver incontrato la scorsa settimana la dirigenza del club londinese per parlare del proprio futuro senza però sbilanciarsi sull’esito della prima discussione in merito.

“Non è cambiato nulla, sono sempre in contatto con il consiglio d’amministrazione del club con cui non stiamo preparando solo il presente, ma anche il futuro. - ha spiegato Silva a Sky Sports dopo la vittoria per 3-1 sul Sunderland che ha rilanciato i londinesi reduci da tre sconfitte di fila – Anche questa settimana abbiamo avuto una nuova riunione in cui abbiamo iniziato a preparare le prime conversazioni sul futuro mio, del mio staff e di alcuni giocatori che sono in scadenza. Non si tratta solo di me, ma siamo allineati e siamo completamente sulla stessa lunghezza d'onda. Quando avremo qualcosa di nuovo ve lo diremo: vediamo cosa succederà. Al momento non lo sappiamo”.

Fra i giocatori in scadenza che potrebbero vedere rinnovato il rapporto con il Fulham ci sono anche due protagonisti dell’ultima vittoria come Harry Wilson e Raul Jimenez e in molti hanno letto nelle loro prestazioni un segnale che le discussioni per il rinnovo stiano procedendo in senso positivo.