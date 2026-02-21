Pari Mainz, l'ex Genoa Amiri: "Due punti persi. Tanti gol? Ora gioco in modo più offensivo"

Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra Mainz e Amburgo, anticipo della 23^ giornata di Bundesliga. Ai padroni di casa non basta la rete di Nadiem Amiri, arrivato a quota 10 in campionato aggiungendo anche 2 assist. "Per me, sono due punti persi", ha dichiarato l'ex giocatore del Genoa - per lui 13 presenze in rossoblù tra gennaio e giugno 2022 - in un'intervista riportata da Kicker.

Prosegue il centrocampista tedesco: "Mi dà fastidio che abbiamo perso due punti in casa contro l'HSV, una vittoria che per noi avrebbe dovuto essere obbligatoria. Un punto comunque è meglio di niente. Non dobbiamo montarci la testa ora".

Il suo grande feeling con il gol in questa stagione dipende anche dal modo in cui lo fa giocare l'allenatore: "Mi dà più libertà, ora gioco in modo più offensivo. Nella prima metà della stagione, giocavo ancora come doppio perno e anche in attacco in una o due partite, che non è il mio ruolo. Al momento mi sto divertendo molto". In chiusura, due parole sulla contusione alla coscia rimediata durante il match: "Con gli antidolorifici che ho preso all'intervallo, al momento non sento nulla".