Bundesliga, Mainz-Amburgo finisce 1-1 tra le polemiche arbitrali: un punto che scontenta tutti
Novanta minuti intensi, spigolosi e con più di un episodio destinato a far discutere. A Magonza si sono affrontate due squadre partite con ambizioni simili, entrambe reduci da un buon avvio nella seconda parte di stagione, con nove punti raccolti nelle prime cinque gare del girone di ritorno. Per il Mainz, la serata aveva anche un valore simbolico: l’allenatore Urs Fischer festeggiava il 60° compleanno, apportando due modifiche rispetto al ko con il Borussia Dortmund. Dall’altra parte, l’Amburgo di Merlin Polzin rinunciava allo squalificato Vuskovic, inserendo Omari nella difesa a tre.
L’avvio è vivace, ma col passare dei minuti l’Amburgo prende il controllo del possesso, costringendo il Mainz a difendersi basso. Nonostante la pressione ospite, sono i padroni di casa a colpire per primi: al 42’ Nadiem Amiri trova l’angolo giusto dopo un cross rasoterra, punendo un momento di rilassamento dell’HSV. Nella ripresa il Mainz appare più intraprendente, sfiorando il raddoppio con Tietz, ma al 64’ arriva il pareggio: punizione di Fabio Vieira, deviazione della barriera e palla alle spalle di Batz. Nel finale poche vere occasioni, con Becker vicino al colpo grosso. L’1-1 è sostanzialmente equo, anche se l’Amburgo recrimina per alcune decisioni arbitrali che hanno permesso al Mainz di chiudere in undici. Un pareggio che muove la classifica, ma lascia più di un rimpianto su entrambi i fronti.
Venerdì 20 febbraio
Mainz-Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco-Eintracht Francoforte
Wolfsburg-Augsburg
Union Berlino-Bayer Leverkusen
Colonia-Heidenheim
Lipsia-Borussia Dortmund
Domenica 22 febbraio
St. Pauli-Werder Brema
Heidenheim-Stoccarda
La classifica
1. Bayern Monaco – 57 punti (22 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 51 (22)
3. Hoffenheim – 45 (22)
4. Stoccarda – 42 (22)
5. RB Lipsia – 40 (22)
6. Leverkusen – 39 (21)
7. Eintracht Francoforte – 31 (22)
8. Friburgo – 30 (22)
9. Amburgo – 25 (22)
10. Augusta – 25 (22)
11. Union Berlino – 25 (22)
12. Colonia – 23 (22)
13. Borussia M’Gladbach – 22 (22)
14. Mainz – 22 (23)
15. Wolfsburg – 20 (22)
16. Werder Brema – 19 (22)
17. FC St. Pauli – 17 (22)
18. Heidenheim – 13 (22)