Dal City al Galatasaray, Gundogan: "Non ho neanche finito di disfare gli scatoloni del trasloco"

Ilkay Gundogan ha lasciato di nuovo il Manchester City. La prima volta è stata per approdare al Barcellona, dove però è rimasto solo una stagione per fare ritorno tra le braccia di Guardiola in Premier League, in quella che è stata casa sua per 8 anni. In estate però, complice anche un mercato corposo da parte della dirigenza degli sky blues, il centrocampista tedesco ha preferito voltare pagina e ha deciso di accettare il progetto-rilancio del Galatasaray al suo ritorno in Champions League.

Arrivato a Istanbul all'inizio del mese di settembre, Gundogan sembra essersi inserito perfettamente negli schemi dell'allenatore Okan Buruk, ambientandosi con i compagni e la città turca. Ma in un'intervista rilasciata a Kicker il 34enne ha svelato di non essersi ancora sistemato del tutto: "Far sì che io e la mia famiglia ci sentiamo del tutto a nostro agio. Non abbiamo nemmeno finito di disfare tutti gli scatoloni del trasloco. Mio figlio a volte pensa ancora, credo, che siamo in vacanza qui".

Intanto l'avventura al Cimbom sta procedendo a gonfie vele, anche in Champions League: "Perché vincere in casa contro il Liverpool, una delle partite più importanti dell’ultimo decennio per il Galatasaray, è stato grandioso", ha raccontato l'ex City in merito all’1-0 contro i campioni d’Inghilterra alla fine di settembre. Ma Gundogan ha enorme fiducia per quello che accadrà nel club turco: "Perché credo che in questo club, in questa squadra, ci sia ancora molto più potenziale, anche a livello europeo, per continuare a lasciare il segno".