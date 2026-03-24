Dalla Francia: il Real "scambia il ginocchio", la diagnosi di Mbappé inizialmente sbagliata

Un clamoroso errore medico potrebbe far discutere nei prossimi giorni. Secondo quanto rivelato da Daniel Riolo di RMC Sport e confermato dalla radio spagnola Cope, il Real Madrid avrebbe inizialmente sbagliato la diagnosi sulla recente lesione al ginocchio di Kylian Mbappé.

Il francese, infortunatosi al ginocchio sinistro, si è recato a Parigi per consultare Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei massimi esperti del settore in Francia. Qui è emerso l’incredibile: il Real Madrid aveva esaminato il ginocchio destro del giocatore, scambiandolo per quello infortunato. Il nuovo consulto ha permesso a Mbappé di evitare un’operazione, seguendo un protocollo di rinforzo muscolare efficace che lo ha rimesso in condizione di tornare in campo.

L’errore ha avuto conseguenze immediate: il club ha deciso di licenziare l’intero staff medico già a gennaio, ufficialmente per l’alto numero di infortuni, ma secondo Riolo la causa principale è stata proprio la clamorosa svista sul ginocchio dell’attaccante francese. Lo stesso Mbappé ha chiarito la situazione in pubblico, rassicurando tifosi e stampa: "Il ginocchio va benissimo. Ho avuto la fortuna di trovare il giusto specialista a Parigi e insieme abbiamo definito il miglior piano di recupero. Ora sono al 100% e pronto per il finale di stagione con il Real Madrid e per la Coppa del Mondo".