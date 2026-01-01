Caicedo allontana il Real: "Voglio diventare una leggenda del Chelsea, ho un contratto"

L’arrivo della nazionale ecuadoriana a Madrid ha scatenato entusiasmo e curiosità: prima della sfida contro il Marocco al Metropolitano di questo venerdì, le stelle della Tri hanno catalizzato l’attenzione anche a Leganés, con Moisés Caicedo al centro dei riflettori. Il centrocampista del Chelsea non si lascia distrarre dai rumors di mercato e mantiene il focus sul presente.

"Il Real Madrid? Sono concentrato sul mio club. Ho un contratto con il Chelsea e voglio diventare una leggenda lì, se Dio vuole. La mia intenzione è restare", ha dichiarato ai media presenti. Subito dopo ha aggiunto riguardo al Mondiale: "Spero che tutto vada bene, perché è il traguardo più importante per la mia nazionale". Il centrocampista si è mostrato motivato e pronto a dare il massimo contro Costa d’Avorio e nelle prossime sfide: "Non vedo l’ora di giocare e aiutare i miei compagni. Vestire questa maglia è un onore e voglio sempre dare il meglio per portare la squadra in alto".

Non solo Caicedo: anche il difensore del PSG, William Pacho, ha sottolineato l’importanza di questi match come preparazione al Mondiale. Il capitano ecuadoriano ha inoltre parlato di rispetto e stima per Achraf Hakimi, futuro avversario di campo, e ha elogiato la qualità delle squadre con cui si confronteranno. "Il mio focus ora è la nazionale. Questo è un gruppo unito, forte, pronto a sfruttare un’opportunità che non capita sempre. La concentrazione è tutta qui".