Rissa in allenamento, Neymar e Robinho jr si chiariscono: l'abbraccio dopo il gol col Santos

Neymar ha abbracciato Robinho Jr. e gli ha dato uno schiaffo amichevole dopo il gol segnato con il Santos contro il Deportivo Recoleta. La partita, valida per il quarto turno di Copa Sudamericana, si è conclusa 1-1 allo stadio Pedro Juan Caballero. Il Peixe, ancora senza vittorie in questa competizione internazionale, resta all'ultimo posto del Gruppo D. Ma quello che più ha rubato l'occhio è stato il chiarimento pubblico e l'affetto tra i due dopo quanto accaduto in settimana (come dimostrato nel video di seguito).

Incidente in allenamento

Neymar ha aggredito il figlio d'arte di Robinho durante una sessione di allenamento del Santos, il giorno successivo al pareggio per 1-1 nel derby di campionato contro il Palmeiras. Una sessione di lavoro intensa con l'ex Barcellona e PSG esploso contro il 18enne brasiliano, ritenendo che gli avesse mancato di rispetto con un dribbling, reagendo male quando il giovane gli ha chiesto di calmarsi. Dopo il rimprovero del veterano, i due hanno iniziato a discutere, sfociando poi in uno scontro fisico.

La denuncia e le conseguenze

Un testimone afferma che Neymar avrebbe schiaffeggiato e sgambettato il compagno di squadra. Robinho Jr ha denunciato Neymar per le sue azioni: il giovane talento del Santos lo ha accusato di aggressione, specificando di essere stato sgambettato e di aver ricevuto uno schiaffo "violento" in pieno volto. Nonostante il 34enne simbolo del calcio brasiliano, nonché massimo marcatore della storia della Nazionale verdeoro, abbia parlato con il figlio di Robinho per scusarsi e il club carioca avesse inizialmente considerato il caso chiuso, la denuncia ha cambiato le carte in tavola.

Il Santos ha infatti aperto un'indagine interna per chiarire l'accaduto: "Il Santos FC informa che, per ordine della presidenza, è stato avviato un processo di indagine interna immediatamente dopo i fatti per analizzare l'incidente che ha coinvolto gli atleti Neymar Jr. e Robson de Souza Jr. (Robinho), durante l'allenamento di domenica scorsa (3 maggio) presso il Centro Rei Pelé".