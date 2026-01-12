Ufficiale David Jurásek torna a casa: lo Slavia Praga annuncia il suo acquisto dal Benfica

Dopo due anni e mezzo trascorsi all'estero, lo Slavia Praga riabbraccia David Jurasek. Il club ceco ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore dopo aver raggiunto l'accordo con la Benfica. "Il nazionale ceco ha firmato un contratto di tre anni e mezzo e si è già unito ai nuovi compagni nel ritiro di Marbella, in Spagna, dove la squadra sta preparando la ripresa della stagione. Jurásek tornerà a presidiare la fascia sinistra, zona del campo dove ha costruito la sua carriera grazie a doti atletiche e tecniche di alto profilo", si legge sul sito ufficiale del club.

Il direttore sportivo Přemysl Kovář ha espresso grande soddisfazione per il buon esito dell'operazione, sottolineando come Jurásek conosca perfettamente l'ambiente dell'Eden. "In passato ha dimostrato più volte di poter essere un uomo in grado di fare la differenza in fase offensiva, a tutto vantaggio dei nostri attaccanti", ha dichiarato Kovář. Secondo la dirigenza, l'esperienza internazionale maturata in Portogallo e Germania ha ulteriormente migliorato il giocatore, che ora è pronto a portare qualità immediata e ad alzare il livello della competizione interna sulla corsia mancina.

Lo stesso Jurásek ha commentato con entusiasmo il suo ritorno a casa, definendo lo Slavia un luogo speciale per la sua crescita professionale e umana. "Tornare qui è una grande motivazione per me; sono felice di ritrovare un ambiente familiare e non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con il gruppo e sentire l'atmosfera dello stadio", ha affermato il difensore. Il suo obiettivo dichiarato è dare il massimo per aiutare la squadra nella seconda parte della stagione, puntando con decisione ai vertici della classifica.