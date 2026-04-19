Il Tottenham non vince più, Xavi Simons accoglie De Zerbi: "Sono davvero felice sia qui"

Per un attimo il tiro favoloso di Xavi Simons, insaccatosi alle spalle di Verbruggen, stava lanciando il Tottenham finalmente alla prima vittoria del 2026 in Premier League. Ancora una volta invece gli Spurs si sono fatti riprendere nel finale, stavolta con il 2-2 al 90'+5, e i sogni di gloria ritrovata si sono infranti. Con Roberto De Zerbi a masticare amaro per ritrovarsi nuovamente in zona retrocessione, seppur ad un solo punto dal West Ham e dalla fuga dall'incubo.

Di certo però la scelta del tecnico italiano è stata ben assorbita dai giocatori. In particolare l'esterno d'attacco olandese, che ha parlato così al termine del match di ieri: "Il gol all'ultimo minuto fa male", ha dichiarato a SpursPlay. "Penso che i tifosi siano stati fantastici e dobbiamo continuare a lavorare per superare questo momento. Si poteva percepire l'atmosfera che c'era nello stadio fin dal primo minuto e anche noi giocatori la sentiamo".

Poi ha aggiunto: "Quello che posso dire è che stiamo lavorando sodo per uscire da questa situazione. È arrivato un nuovo allenatore, quindi dobbiamo adattarci ad alcune cose, ma stiamo andando nella direzione giusta e lavoreremo duramente per le ultime cinque partite", la garanzia data da Xavi Simons. "Direi che in questa stagione ho affrontato un percorso difficile, ma è la vita: sono ancora giovane e devo imparare. Sono davvero felice che il mister sia qui... Voglio giocare a calcio, voglio segnare, fare assist e voglio aiutare la squadra a superare insieme questa situazione".

De Zerbi si è detto entusiasta della prestazione di Xavi, ma sente che il giocatore possa dare ancora di più: "Ha giocato molto bene. Una grande partita. Penso che possa giocare sempre meglio, perché un giocatore così ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, e io sono qui per trasmettergli tutta la fiducia di cui ha bisogno".