Tottenham, De Zerbi: "Orgoglioso dei miei giocatori, vogliamo rimanere in Premier"

Grazie al 2-2 contro il Brighton, Roberto De Zerbi conquista il primo punto da quando siede sulla panchina del Tottenham. Risultato che però colloca comunque gli Spurs ancora in zona retrocessione. Di seguito l'analisi del tecnico, ai microfoni di Sky Sport: "Mi dispiace per il risultato, per i giocatori perché stanno soffrendo troppo. Oggi meritavamo di vincere la partita contro un grande Brighton. Un grande complimento per il loro stile, il livello dei loro giocatori e tutto il resto. Non potevamo permetterci di subire quel gol da Rutter".

Alla domanda se ci fossero aspetti positivi da cui trarre spunto, ha risposto: "Sono positivo, ma soprattutto orgoglioso dei miei giocatori. Hanno giocato una partita fantastica, con carattere e spirito. Dobbiamo essere più forti di questo risultato, dobbiamo andare avanti e prepararci per la prossima partita, cercando di vincere a casa del Wolverhampton. Se giochiamo con la stessa grinta di oggi, credo che possiamo competere di nuovo".

Riguardo a ciò che ha detto ai giocatori dopo la partita: "Ho detto loro di essere forti, di seguirmi sempre perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la cosa più importante. Ora è troppo facile pensare in modo negativo, ma dobbiamo concentrarci su questa prestazione e lavorare per trovare le condizioni per vincere di nuovo. Sono positivo perché conosco i miei giocatori, conosco le loro qualità. Li conosco come persone e credo in loro".

Sulla sua prima partita casalinga da allenatore degli Spurs: "So che stiamo lottando per rimanere in Premier League. È un momento molto difficile. Ma siamo fortunati, tutti noi, a lavorare in questo club con questi tifosi, perché oggi c'era un'atmosfera incredibile. Sembrava che stessimo lottando per la Champions League, non per la retrocessione. Lotteremo fino alla fine in ogni partita e daremo il massimo. Se saremo in grado di dare il massimo, non sarà ancora finita".

Si sofferma ancora su eventuali aspetti positivi visti oggi: "Oggi ho visto segnali, ho visto grinta, carattere, qualità, organizzazione con e senza palla. Tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

Su cosa bisogna ancora migliorare: "Dobbiamo migliorare molte cose. La parte cruciale è mantenere questa mentalità e ho detto ai giocatori di presentarsi lunedì pomeriggio con lo stesso atteggiamento mostrato oggi. Non voglio lavorare con persone tristi, con persone negative. Devono credere in me. Se sono qui, è perché sono positivo e credo di poter rimanere in Premier League la prossima stagione".