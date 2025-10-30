Ladri in casa di Yamal? La polizia arriva subito ma classifica tutto come "falso allarme"

Lamine Yamal torna al centro dell’attenzione, ma questa volta fuori dal campo. Secondo El Periódico, la giovane stella del Barcellona, appena 18 anni, ha vissuto un episodio di paura dopo aver creduto che qualcuno stesse tentando di introdursi nel suo appartamento.

L’attaccante spagnolo, già protagonista di alcune polemiche durante l’ultimo Clásico perso 2-1 contro il Real Madrid - tra provocazioni agli avversari e una prestazione opaca - avrebbe allertato le forze dell’ordine dopo aver avvertito dei rumori sospetti nella propria abitazione. La polizia, intervenuta immediatamente, ha tuttavia escluso qualsiasi effrazione o furto, classificando l’episodio come falso allarme.

Nonostante l’esito rassicurante, l’incidente avrebbe comunque lasciato il giovane talento provato psicologicamente. Yamal, che di recente aveva manifestato l’intenzione di acquistare la lussuosa ex villa di Shakira e Gerard Piqué - un immobile da 11 milioni di euro situato in una zona esclusiva di Barcellona - starebbe ora accelerando i piani per trasferirsi in un’abitazione più sicura e confortevole. Il Barcellona, preoccupato per il benessere del proprio gioiello, ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza interni per garantire la protezione del giocatore e della sua famiglia.

Un episodio che conferma come la giovane età e la crescente fama del prodigio blaugrana lo espongano non solo alla pressione sportiva, ma anche alle insidie della vita fuori dal campo.