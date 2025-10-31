Yamal preoccupato dalla pubalgia. Il giocatore vorrebbe evitare l'intervento chirurgico

Tempi difficili per Lamine Yamal. La giovane stella del Barcellona, 18 anni, è finita al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi: dalla festa di compleanno alla gestione degli impegni con la nazionale, passando per il tenore di vita e la partecipazione alla Kings League, fino ai recenti commenti sul Real Madrid a tre giorni dal Clasico. Nonostante tutto, il ragazzo ha saputo gestire la pressione con maturità, eccetto la difficile trasferta al Santiago Bernabéu, dove la sua partita è stata particolarmente complicata.

Braccato da Alvaro Carreras e spesso contrastato da un Vinicius Jr in grande spolvero, Yamal è sembrato innocuo. Il Barça ha provato a tutelarlo, ad esempio chiedendogli di non partecipare a un evento promozionale con conferenza stampa all’inizio della settimana, richiesta che il giovane ha accettato senza discutere, consapevole dei rischi di esposizione mediatica.

Oltre agli aspetti extra-sportivi, il club è preoccupato anche per il fisico del giocatore. Yamal convive da settimane con una pubalgia che limita la sua efficacia in campo, penalizzando cambi di ritmo e movimenti con palla. Nonostante il dolore, l’ala ha scelto di continuare a giocare e ad allenarsi, seguendo un trattamento conservativo e valutando la situazione giorno per giorno con lo staff medico del Barça.

Secondo Sport, al momento Yamal preferisce evitare l’intervento chirurgico, ma è già stato chiesto un parere esterno. La decisione futura dipenderà soprattutto dall’evoluzione del dolore: se la sintomatologia non migliorerà, allora si prenderà in considerazione l’operazione, con la conseguente lunga assenza dai campi e ripercussioni possibili sul finale di stagione e il Mondiale.