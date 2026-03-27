Ufficiale Il Bayer Leverkusen esercita la recompra: Kerim Alajbegovic tornerà in Germania

Il Bayer Leverkusen riaccoglie Kerim-Sam Alajbegovic. L’attaccante bosniaco, che aveva lasciato il club la scorsa estate per il Salisburgo, torna in Bundesliga dopo una stagione di grande successo in Austria. Il Leverkusen ha esercitato l’opzione di riacquisto prevista dal contratto, e Alajbegovic ha firmato un accordo quinquennale a partire dal 1° luglio 2026.

"Kerim non solo ha soddisfatto le alte aspettative riposte in lui a Salisburgo, le ha superate in pochissimo tempo", ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Leverkusen. "Nonostante la giovane età, è stato un punto fermo e ha brillato anche in Europa, nelle qualificazioni di Champions League e nelle gare di Europa League. Siamo certi che potrà avere un ruolo importante anche al Bayer 04 nei prossimi anni".

Kim Falkenberg, direttore sportivo del club, ha aggiunto: "Il talento di Kerim è enorme, così come la sua ambizione e la voglia di vincere. Crediamo in lui: ha tutto il necessario per affermarsi come giocatore della Werkself". Alajbegovic, 18 anni, nato a Colonia, si è detto entusiasta del ritorno: "Per me è un salto di livello. Conosco il club, il Bayer Leverkusen ha standard altissimi. È una squadra tra le prime 16 in Europa e sempre protagonista in Bundesliga. Molti giovani ci sono riusciti, voglio fare lo stesso". L’attaccante può giocare sia da esterno sinistro sia da trequartista, offrendo versatilità e dinamismo al reparto offensivo. Su di lui c'erano anche diversi club di Serie A.