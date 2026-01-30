Vermeeren via da Marsiglia? Ci pensa una delle eurorivali dei playoff di Champions

La luna di miele di Arthur Vermeeren a Marsiglia è durata poco. Arrivato la scorsa estate con l’etichetta di "miglior acquisto del mercato" e titolare fisso nella prima parte della stagione, il centrocampista belga classe 2005 sta vivendo un gennaio da incubo e un drastico ridimensionamento nel progetto dell’OM. E in questo contesto potrebbero cambiare molte cose.

Secondo Footmercato, il giocatore è finito nel mirino del Galatasaray, prossimo avversario della Juventus nei playoff di Champions League. Il club turco, molto attivo in questo mercato invernale con gli arrivi di Noa Lang (Napoli) e Yaser Asprilla (Girona), cerca ancora un centrocampista e avrebbe messo Vermeeren in cima alla lista. Una possibile offensiva potrebbe arrivare entro lunedì, ma la trattativa non sarà semplice.

Per concretizzarla, occorre un accordo tra le parti: il Lipsia deve interrompere il prestito con l’OM affinché possa trasferirlo immediatamente a Istanbul. Fino a pochi mesi fa, questa soluzione sarebbe stata impensabile, vista la fiducia di tifosi e società verso il giovane belga. Oggi però la situazione è cambiata. L’OM, eliminato dalla Champions League e con l’arrivo di Quinten Timber per 4,5 milioni di euro, ha ridotto le prospettive di Vermeeren. Il rapporto con Roberto De Zerbi sembra compromesso dopo il cartellino rosso contro il Nantes del 4 gennaio. Da allora, Vermeeren ha collezionato zero minuti contro Liverpool, Lens e Bruges, e solo un ingresso marginale ad Angers.