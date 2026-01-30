Benfica e Real, ancora voi: attesa per la rivincita e il ritorno di Mourinho al Bernabeu

Il destino ha giocato uno strano scherzo al Real Madrid. La squadra di Alvaro Arbeloa dovrà affrontare il play-off contro il Benfica per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. La gara di andata si giocherà a Lisbona, mentre il ritorno si terrà al Santiago Bernabéu.

Per Mbappé e soci sarà un ritorno sul "luogo del delitto": il 4-2 subito al Da Luz e quel gol di Trubin al 98’ sono ancora impressi nella memoria dei tifosi. La sfida di ritorno, invece, segnerà la prima visita del tecnico portoghese José Mourinho nello stadio che lo ha visto protagonista dal 2010 al 2013. Un clima che si preannuncia teso ma anche carico di ricordi.

Il Real avrà quindi l’occasione per vendicare la sconfitta che gli è costato l'accesso diretto agli ottavi, sfruttando il vantaggio del ritorno in casa, mentre il Benfica cercherà di ripetere il miracolo di due giorni fa. Una sfida che promette spettacolo e che sarà carica di significato soprattutto per lo Special One, desideroso di dimostrare di poter ancora dire la sua sui palcoscenici più importanti.