Non solo Endrick, Fonseca si gode Himbert: il 17enne ha battuto un record di Benzema

La data del 29 gennaio 2026 resterà impressa per sempre nella memoria di Remi Himbert. A soli 17 anni, il giovane attaccante ha vissuto il suo battesimo nel calcio dei grandi, segnando il primo gol tra i professionisti nella vittoria del Lione contro il PAOK Salonicco (4-2) in Europa League. Un momento magico, celebrato dal pubblico del Groupama Stadium, che ha scandito il suo nome a più riprese.

Arrivato all’OL nel 2023 dalla Mosella, Himbert è stato lanciato titolare da Paulo Fonseca nell’ultima giornata della fase campionato, complice l’emergenza offensiva. Preferito a Enzo Molebe e Alejandro Gomes Rodriguez, il classe 2008 ha risposto presente con personalità, generosità e grande spregiudicatezza. Oltre al gol del momentaneo pareggio, il giovane francese si è distinto anche per aver conquistato un calcio di rigore nel finale (poi fallito da Karabec) e per una celebrazione che ha ricordato quella di Memphis Depay, con orecchie tappate e occhi chiusi. Un segnale di carattere che non è passato inosservato.

Con questa rete, Himbert è diventato il più giovane marcatore europeo nella storia del Lione: 17 anni e 334 giorni, superando il primato stabilito da Karim Benzema nel 2005. Un traguardo simbolico che certifica il suo talento; internazionale francese Under-19, Rémi continua a vivere tra calcio e studio: dorme ancora al centro di formazione, ha già conseguito il diploma con un anno d’anticipo e frequenta un corso in marketing sportivo. "Ho anche gli esami la prossima settimana", ha raccontato con semplicità. Un inverno intenso, ma indimenticabile, per un talento che ha appena iniziato a scrivere la sua storia.