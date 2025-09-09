Ufficiale Domenico Tedesco nuovo allenatore del Fenerbahce: contratto biennale per lui

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Fenerbahce: succede a Josè Mourinho, esonerato dopo il mancato accesso alla fase campione di Champions League: "Il Fenerbahçe Spor Kulübü annuncia di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L'accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni. Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe.

I dettagli sulla cerimonia della firma del nuovo staff tecnico saranno comunicati in seguito".

Allenatore emergente nel panorama calcistico europeo, Tedesco è noto per il suo approccio tattico flessibile e l'abilità nel valorizzare i giovani talenti. Nato in Italia ma cresciuto in Germania, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Stoccarda, prima di guidare squadre di alto profilo come lo Schalke 04 e il Lipsia in Bundesliga. Le sue doti lo hanno portato anche in Russia, sulla panchina dello Spartak Mosca, e in Belgio, dove ha allenato la nazionale. La sua filosofia di gioco, che unisce pragmatismo e calcio offensivo, lo ha reso un tecnico ricercato in diversi campionati.