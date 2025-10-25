West Ham, l'amarezza di Nuno Espirito Santo: "Servono impegno e responsabilità"

"Abbiamo iniziato la partita molto male, nel modo in cui abbiamo gestito la situazione difensiva in area. Abbiamo concesso il contatto, abbiamo concesso il secondo tiro in porta. Poi arriva un calcio d'angolo: qualcosa che avevamo leggermente migliorato nella partita precedente, ma ci hanno punito di nuovo. Tutto ciò che vogliamo dai nostri giocatori è impegno, concentrazione e responsabilità". Non usa giri di parole Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta degli Hammers per 2-1 contro il Leeds.

La sua analisi della partita e del momento dei londinesi prosegue così: "Abbiamo ancora tempo, ma non nascondiamoci. Dobbiamo migliorare subito e domani si comincia a lavorare sodo per una lunga settimana. Dobbiamo dimostrare in casa - domenica prossima ricevono il Newcastle - un qualcosa di diverso.

Dobbiamo dare credito alle squadre che ci hanno battuto, ma credo davvero che siamo noi a perdere le partite. Siamo noi a commettere errori. Siamo noi a dover dare la colpa a noi stessi. Io do sempre il merito ai nostri avversari. Quando vinci, forse non trovi molte cose su cui lavorare e quando perdi, invece, arrivano tutti i dubbi. Per come la vedo io, è una reazione immediata da parte nostra ciò di cui abbiamo bisogno".