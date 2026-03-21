Dopo l'Atalanta, l'Union Berlino: il Bayern cala un altro poker. Leverkusen fermato dall'ultima

Il Bayern Monaco vola in Bundesliga. Dopo il poker all'Atalanta in Champions League, i campioni di Germania si ripetono contro l'Union Berlino, ma questa volta mantenendo la porta inviolata. Protagonista Serge Gnabry, autore di una doppietta. Segnano anche Olise e Kane. Pari spettacolo nel derby tra Colonia e Gladbach, dove già dopo 7 minuti la partita era sul 2-1. Alla fine i padroni di casa si fanno ribaltare e trovano il pari all'84' con Martel, espulso due minuti più tardi. Non basta la doppietta di Patrik Schick al Leverkusen, fermato dall'ultima della classe. Alle 18 scende in campo il Borussia Dortmund. Questo il quadro della 27ª giornata:

Venerdì 20 marzo

Lipsia - Hoffenheim 5-0

Sabato 21 marzo

Colonia - Borussia Monchengladbach 3-3

Wolfsburg - Werder Brema 0-1

Bayern Monaco - Union Berlino 4-0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 3-3

Borussia Dortmund - Amburgo ore 18

Domenica 22 marzo

Mainz - Eintracht

St. Pauli - Friburgo

Augsburg - Stoccarda

La classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco 70

2. Borussia Dortmund 58

3. Lipsia 50

4. Hoffenheim 50

5. Stoccarda 50

6. Bayer Leverkusen 46

7. Eintracht Francoforte 38

8. Friburgo 34

9. Union Berlino 31

10. Augsburg 31

11. Amburgo 30

12. Borussia Monchengladbach 29

15. Werder Brema 28

13. Mainz 27

14. Colonia 26

16. St. Pauli 24

17. Wolfsburg 21

18. Heidenheim 15

MARCATORI

31 reti: Kane (Bayern Monaco)

16 reti: Undav (Stoccarda)

15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)

12 reti: Baumgartner (Lipsia) e Guirassy (Borussia Dortmund)

11 reti: Olise (Bayern Monaco) e Tabakovic (Borussia Monchengladbach)