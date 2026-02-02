Ufficiale
Doppio colpo per il Rennes. Preso il capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20
TUTTO mercato WEB
Doppio colpo in entrata per il Rennes. I bretoni annunciano l'acquisto di Yassir Zabiri. L'attaccante marocchino, classe 2005, è stato capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20. Arriva dal Famalicao (Portogallo) e ha firmato un contratto fino al 2029.
Annunciato anche Arnaud Nordin, esterno d'attacco acquistato dal Mainz. Il 27enne franco-martinicano arriva in prestito fino al termine della stagione.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile