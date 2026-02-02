Ufficiale Doppio colpo per il Rennes. Preso il capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20

Doppio colpo in entrata per il Rennes. I bretoni annunciano l'acquisto di Yassir Zabiri. L'attaccante marocchino, classe 2005, è stato capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20. Arriva dal Famalicao (Portogallo) e ha firmato un contratto fino al 2029.

Annunciato anche Arnaud Nordin, esterno d'attacco acquistato dal Mainz. Il 27enne franco-martinicano arriva in prestito fino al termine della stagione.