Doppio Haaland, il City si riporta a -2 dall'Arsenal. I risultati in Premier League
Terminano le sfide delle 15 nella domenica di Premier League. Il Manchester City risponde alla vittoria dell'Arsenal di ieri superando il Crystal Palace 3-0 e riportandosi a -2 dalla vetta. Cade il Tottenham con il Nottingham Forest, che ritrova tre punti che aiutano la squadra di Sean Dyche a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica vincendo 3-0.
Vediamo di seguito i risultati delle partite delle 15 in Premier League con i marcatori e la classifica aggiornata.
I risultati delle 15 in Premier League
Crystal Palace-Manchester City 0-3
41' e 89' rig. Haaland (M), 69' Foden (M)
Sunderland-Newcastle 1-0
46' aut. Woltemade (S)
Nottingham Forest-Tottenham 3-0
28' e 50' Hudson-Odoi (N), 79' Sangare (N)
West Ham-Aston Villa 2-3
1' Fernandes (W), 9' aut. Mavropanos (A), 24' Bowen (W), 50' e 79' Rogers (A)
Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 34*
3. Aston Villa 33*
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26*
6. Liverpool 26*
7. Sunderland 26*
8. Manchester United 25
9. Everton 24*
10. Brighton 23*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 22*
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Nottingham 18*
17. Leeds 15
18. West Ham 13*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più