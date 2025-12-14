Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Doppio Haaland, il City si riporta a -2 dall'Arsenal. I risultati in Premier League

Doppio Haaland, il City si riporta a -2 dall'Arsenal. I risultati in Premier LeagueTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 16:59Calcio estero
Daniele Najjar

Terminano le sfide delle 15 nella domenica di Premier League. Il Manchester City risponde alla vittoria dell'Arsenal di ieri superando il Crystal Palace 3-0 e riportandosi a -2 dalla vetta. Cade il Tottenham con il Nottingham Forest, che ritrova tre punti che aiutano la squadra di Sean Dyche a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica vincendo 3-0.

Vediamo di seguito i risultati delle partite delle 15 in Premier League con i marcatori e la classifica aggiornata.

I risultati delle 15 in Premier League
Crystal Palace-Manchester City 0-3
41' e 89' rig. Haaland (M), 69' Foden (M)
Sunderland-Newcastle 1-0
46' aut. Woltemade (S)
Nottingham Forest-Tottenham 3-0
28' e 50' Hudson-Odoi (N), 79' Sangare (N)
West Ham-Aston Villa 2-3
1' Fernandes (W), 9' aut. Mavropanos (A), 24' Bowen (W), 50' e 79' Rogers (A)

Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves 2-1
Crystal Palace - Manchester City 0-2
Nottingham - Tottenham 2-2
Sunderland - Newcastle 1-0
West Ham - Aston Villa 2-3
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth

Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 34*
3. Aston Villa 33*
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26*
6. Liverpool 26*
7. Sunderland 26*
8. Manchester United 25
9. Everton 24*
10. Brighton 23*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 22*
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Nottingham 18*
17. Leeds 15
18. West Ham 13*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più

Articoli correlati
Foden fa 10 in stagione, ma Guardiola: "Non ha giocato bene, deve stare più calmo"... Foden fa 10 in stagione, ma Guardiola: "Non ha giocato bene, deve stare più calmo"
Premier League, tutte le formazioni: Savona sfida Vicario, il City deve rispondere... Premier League, tutte le formazioni: Savona sfida Vicario, il City deve rispondere all'Arsenal
Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2 Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, Radu paratutto e Nico Williams sbaglia un rigore: 2-0 del Celta sull'Athletic... LaLiga, Radu paratutto e Nico Williams sbaglia un rigore: 2-0 del Celta sull'Athletic
Foden fa 10 in stagione, ma Guardiola: "Non ha giocato bene, deve stare più calmo"... Foden fa 10 in stagione, ma Guardiola: "Non ha giocato bene, deve stare più calmo"
Dortmund, solo 1-1 con il Friburgo dopo il rosso a Bellingham: il Bayern può volare... Dortmund, solo 1-1 con il Friburgo dopo il rosso a Bellingham: il Bayern può volare a +12
Il PSG ritrova Dembele per la finale di Coppa Intercontinentale: i convocati contro... Il PSG ritrova Dembele per la finale di Coppa Intercontinentale: i convocati contro il Flamengo
Fonseca di misura: 1-0 al Le Havre, il Lione resta quinto in Ligue 1. La classifica... Fonseca di misura: 1-0 al Le Havre, il Lione resta quinto in Ligue 1. La classifica
Doppio Haaland, il City si riporta a -2 dall'Arsenal. I risultati in Premier League... Doppio Haaland, il City si riporta a -2 dall'Arsenal. I risultati in Premier League
Veron batte Milito: all'Estudiantes il titolo in Argentina, 5-4 ai rigori al Racing... Veron batte Milito: all'Estudiantes il titolo in Argentina, 5-4 ai rigori al Racing
"Palla a Pedri e ci pensa lui": la mente del Barça fa 150 presenze (prima di Messi)... "Palla a Pedri e ci pensa lui": la mente del Barça fa 150 presenze (prima di Messi)
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.1 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
Immagine top news n.2 Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese
Immagine top news n.3 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.4 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.5 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
Immagine top news n.6 Juventus, i convocati per la gara di stasera col Bologna: out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik
Immagine top news n.7 Juventus interessata a Frattesi? L'Inter apre alla cessione ma chiede Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine news Serie A n.3 Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Immagine news Serie A n.4 Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Virtus Entella 3-1, le pagelle: Schiavi da premio Puskas!
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: “Siamo diventati squadra, ora sfruttiamo il momento positivo”
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Tonin come partner di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere