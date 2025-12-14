Foden fa 10 in stagione, ma Guardiola: "Non ha giocato bene, deve stare più calmo"

Il Manchester City fa il suo dovere, supera con un netto 0-3 il Crystal Palace in trasferta, riportandosi così a -2 dalla vetta occupata dall'Arsenal di Mikel Arteta. Protagonista con una doppietta il solito Erling Haaland, ma anche Phil Foden, arrivato a 10 reti stagionali fra campionato e coppe.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato al termine del match ai microfoni della BBC: "Era davvero, davvero difficile da trovare questa vittoria. Loro (i giocatori del Crystal Palace) sono così bravi quando attaccano i canali all'interno con Yeremy Pino, Mateta e Ismaila Sarr. Difendono così bene. Sono davvero una buona squadra, guarda cosa stanno facendo in questa stagione".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo cercato di lavorare molto ed essere noi stessi, ma in alcuni momenti non siamo al top. Ma possiamo essere sempre migliori. Siamo in una buona posizione e i giocatori stanno andando alla grande finora".

Sulla prestazione di Nunes: "Matheus sta crescendo di volta in volta. Può essere un incredibile terzino. Si sta adattando e il cross che ha fatto per Haaland è stato davvero buono, questi cross sono la forza di Erling".

Infine un appunto per Foden: "Oggi lui (Foden) non ha giocato bene, ha perso molte palle. Stava correndo in ogni azione, ha bisogno di giocare più calmo e mantenere la palla e al momento giusto cambiare la marcia. Detto che sta facendo un ottimo lavoro per la squadra".