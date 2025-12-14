City, sempre più Foden, sono 10 in stagione: "Felice di questo bel momento"

Il City vince 3-0 contro il Crystal Palace e si riporta a -2 dalla vetta occupata dall'Arsenal di Mikel Arteta, che ieri ha raccolto una vittoria fortunosa contro il Wolverhampton.

Fra i protagonisti del successo c'è Phil Foden, autore della seconda rete della squadra di Pep Guardiola. Al termine del match il centrocampista del Manchester City ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports: "È stata una partita davvero difficile. Sapevamo che cosa ci aspettava venendo qui. Loro ti rendono complicata la vita, si posizionano bene in campo e hanno giocatori di qualità. Nella prima metà della gara stavamo solo cercando di studiarli. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a fargli più male e alla fine abbiamo ucciso la partita".

Poi ha aggiunto in merito alla qualità migliore mostrata dai suoi: "La cosa più importante è la pazienza. Penso che forse abbiamo cercato di attaccare troppo velocemente. Nella seconda metà abbiamo fatto molto meglio. Questa è stata la chiave per ottenere il risultato oggi. Avevamo più controllo e più passaggi che è la strada della città. È una performance di squadra completa e matura. Sono davvero felice. Sono stato in ottima forma in Premier League di recente e sono felice di continuare a fare bene".