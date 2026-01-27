Dro Fernandez al PSG, scelto il numero di maglia: l'ultimo a indossarlo fu Ndour

Il Paris Saint-Germain investe sul futuro e chiude un’operazione in prospettiva con il Barcellona. Dro Fernandez è ufficialmente un nuovo giocatore del club parigino dopo l’intesa raggiunta tra le due società. Il centrocampista offensivo spagnolo, classe 2007, lascia la Catalogna in cerca di maggiore continuità, dopo aver trovato spazio solo a tratti con la prima squadra blaugrana.

Il PSG ha messo sul piatto poco più di 8 milioni di euro per assicurarsi uno dei profili più interessanti della sua generazione, attirato dal progetto tecnico e dal ruolo centrale che Luis Enrique intende ritagliargli nel percorso di crescita. A Parigi Dro proverà a compiere il salto definitivo in un ambiente che punta forte sui giovani talenti.

Al momento della presentazione, il ragazzo ha scelto anche un numero dal valore simbolico: indosserà il 27, rimasto libero da tempo. Una maglia che in passato è stata di Javier Pastore, volto iconico dell’inizio dell’era qatariota, e più recentemente di Cher Ndour, quest'ultimo senza però riuscire a imporsi. Dro avrebbe potuto optare per l’11 lasciato vacante da Asensio, ma ha preferito un profilo più basso. Ora spetta a lui dare nuovo peso a quel numero.