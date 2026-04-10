È di nuovo Pogback, dopo 4 mesi: poco più di 20' per l'ex Juventus contro il Paris FC

Dopo quattro mesi lontano dai campi, Paul Pogba è finalmente tornato a giocare con la maglia del Monaco nella sfida contro il Paris FC. Il centrocampista francese, oggi 33enne, è entrato in campo al 69’ minuto, segnando così la sua quarta presenza stagionale in Ligue 1. Un rientro atteso a lungo, considerando che la sua ultima apparizione risaliva allo scorso 5 dicembre contro il Brest.

Il percorso di recupero del campione del mondo 2018 è stato tutt’altro che semplice: diversi problemi fisici, legati in particolare a un infortunio al polpaccio, lo hanno costretto a rinviare più volte il momento del rientro. Solo la scorsa settimana Pogba era tornato a disposizione del gruppo guidato da Sébastien Pocognoli, pur senza scendere in campo nella vittoria contro l’OM.

Il suo ingresso in campo è stato accolto con un'ovazione ma non ha portato fortuna, visto che due minuti più tardi i parigini hanno trovato la rete del definitivo 4-1 con Koleosho. Pur senza incidere direttamente sul risultato, rivederlo in campo ha avuto un forte valore simbolico per il Monaco, che ritrova così un giocatore di esperienza e caratura internazionale in una fase decisiva della stagione.