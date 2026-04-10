Armando Gonzalez è l'U23 più prolifico al mondo: 25 gol, 4 in più di Lamine Yamal

In Messico c'è un giocatore che sta facendo registrare numeri impressionanti e che ovviamente ha attirato l'attenzione delle big europee. Armando González, soprannominato “Hormiga” e attaccante del Chivas Guadalajara, ha messo a segno 25 gol tra l’inizio del 2026 e la fine del 2025, diventando il giocatore Under 23 più prolifico a livello mondiale. Alle sue spalle troviamo Lamine Yamal con 21 reti, seguito da Joaquín Panichelli dello Strasburgo a quota 20. Più distanti Alessandro Vogt del San Gallo (16 gol) e Mika Godts dell’Ajax (14).

Le prestazioni del classe 2003 non sono passate inosservate. Secondo diverse indiscrezioni, proprio il Barcellona starebbe monitorando da vicino il suo profilo, mentre anche l’Atletico Madrid avrebbe manifestato interesse in passato, con l’idea di rafforzare un reparto offensivo a forte impronta sudamericana.

Intanto, in Messico, González continua a trascinare la sua squadra in vetta al campionato. Ma il suo futuro potrebbe essere già scritto: l’Europa lo osserva, e il salto nel calcio che conta sembra ormai solo una questione di tempo.