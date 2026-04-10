L'Hoffenheim rimonta l'Augusta ma non va oltre il pareggio: il 4° posto può allontanarsi
Finisce con un pareggio spettacolare l'anticipo della 29esima giornata di Bundesliga tra Augusta e Hoffenheim. Una gara dai due volti: ricchissima di emozioni nel primo tempo, molto più bloccata nella ripresa.
L’avvio è tutto dei padroni di casa, che colpiscono due volte sfruttando al massimo le prime occasioni create. A sbloccare il match è Alexis Claude-Maurice, bravo a finalizzare un rapido scambio con Fellhauer. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Michael Gregoritsch, che approfitta di una difesa disattenta e capitalizza un lancio lungo di Gouweleeuw.
La reazione dell’Hoffenheim non tarda però ad arrivare. Il primo gol di Hranac riapre la partita, prima che Touré trovi il pareggio con una conclusione spettacolare, che ha ricordato il celebre gol di Maicon ai Mondiali del 2010. Nella ripresa i ritmi si abbassano sensibilmente, ma nel finale arriva l’occasione più grande: calcio di rigore per l’Augusta, sul dischetto si presenta ancora Claude-Maurice ma il francese spreca clamorosamente calciando fuori.
La classifica
Bayern Monaco 73
Borussia Dortmund 64
Lipsia 53
Stoccarda 53
Hoffenheim 51
Bayer Leverkusen 49
Eintracht Francoforte 39
Friburgo 37
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Borussia Monchengladbach 30
Brema 28
Colonia 27
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 16
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